Михаил Боярский: В Лиге Европы у «Зенита» нет шансов – клуб еще не дорос до европейского уровня

Народный артист РФ Михаил Боярский выразил уверенность в том, что «Зенит» станет чемпионом России по итогам сезона-2021/22. При этом он отметил, что в еврокубках петербуржцы пока не готовы бороться за самые высокие места.

Отметим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ после 16 сыгранных туров, набрав 36 очков. Идущим вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на четыре очка.

– Мне абсолютно понятно, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году – соперники показали, что они слишком слабы и неконкурентоспособны. Что касается европейской арены, то шансов там никаких нет, даже в Лиге Европы. Мне кажется, что «Зенит» еще совсем не дорос до европейского уровня, – цитирует Боярского Sport24.

Добавим, что по итогам пяти проведенных туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» располагается на третьей строчке квартета H, имея в своем активе четыре очка. Российская команда уже гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью на выезде с «Мальме» (1:1).