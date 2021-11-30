Сергей Хусаинов: Карасев наш лучший арбитр, но пока ему не достает стабильности

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейские решения Сергея Карасева в матче 16-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле уступил «Зениту» со счетом 0:2.

Отметим, что по итогам прошедшей встречи рефери показал лишь две желтые карточки, предупредив полузащитника армейцев Бактиера Зайнутдинова на 20-й минуте, а затем предъявив «горчичник» форварду петербуржцев Сердару Азмуну на 63-й.

– Карасев наш лучший арбитр, но нельзя останавливаться на достигнутом и опускать планку. Сергею же пока не достает стабильности. Пусть не в ключевых эпизодах, но тоже имеющих значение. По-судейски обращу внимание вот на что. На 20-й минуте Зайнутдинов попал рукой в голову Барриосу, а на 40-й сам Барриос очень агрессивно атаковал в спину Заболотного. В первом случае есть желтая карточка, а во втором – нет. Трактовки эпизодов логичные, а дисциплинарные санкции разные. Это неправильно, – сказал Хусаинов «Советскому спорту».

Отметим, что в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА идет шестым, отставая от лидера на 12 очков.