Сергей Хусаинов: Никитин действительно размахнулся и заехал в лицо Соболеву. Это пенальти

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Уфы» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

Отметим, что в добавленное ко второму тайму время главный судья прошедшей встречи Павел Кукуян зафиксировал нарушение правил в штрафной площади уфимцев – защитник хозяев Алексей Никитин ударил локтем форварда соперников Александра Соболева. За это футболист получил желтую карточку.

– Не согласен с теми, кто считает, что эпизод похож на тот, что был в Швеции с участием Дзюбы. Визуально они похожи, но принципиальная разница в том, что Дзюба обманул арбитра – подкрался к защитнику со спины и умышленно подставил голову под локоть. Там была провокация, а эпизод с Соболевым я бы сравнил со второй желтой Рассказову. Никитин действительно размахнулся и заехал в лицо нападающему. Это пенальти, – сказал Хусаинов «Советскому спорту».

Добавим, что «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Клуб из Башкортостана идет 13-м с 16 очками.