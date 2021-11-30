Милонов потребовал от «Локомотива» избавиться от Рыбуса

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов потребовал от московского «Локомотиву» избавиться от польского защитника Мацея Рыбуса после того, как он назвал сборную России командой не самого высокого уровня.

«Он же поляк. Рыбус не говорит про свой клуб, он говорит про нашу сборную. Вообще, польская сборная — смешное определение. Это сигнал, что все эти экзотические персонажи, которых мы покупаем за деньги и которые занимают места наших ребят, — бесполезные временщики. Они не готовы играть по-настоящему. Это актеры, аниматоры. Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше», - приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Польши сыграет в гостях с командой России в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра пройдет 24 марта, российский стадион, который примет встречу будет назван позднее.