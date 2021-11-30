Андрей Калайчев: Тренеры «Локомотива» выстраивают современную игру с высоким прессингом

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев оценил состояние железнодорожников после игры с «Арсеналом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

– Эта встреча и ее исход никак не связана с подписанием Ральфом Рангником контракта с «Манчестер Юнайтед». Немец выстроил систему, которая продолжит работать и без него, с другими сильными специалистами. Это явно не может дать результат сразу. Давайте подождем, когда вложенные средства окупятся. Ведь ничего из воздуха никогда не берется, надо сначала поработать, чтобы потом дождаться всходов.

Вчерашняя игра дала много почвы для размышлений нашему штабу. Стало понятно, кто со скамейки может усилить игру, а кому ресурса не хватает — люди часто именно в бою ведь проверяются. Тренеры «Локо» выстраивают современную игру с высоким прессингом. А для этого нужны соответствующие игроки, так что зимой без усиления, полагаю, не обойтись. Согласен с Димой Сенниковым, которого слушал сейчас по «Матч ТВ»: нельзя рубить сплеча и разрушать то, что создано, надо включить терпение.

Добавим, что после 16 туров чемпионата России «Локомотив» с 25 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники 4 декабря примут на своем поле «Урал».