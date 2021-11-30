Хави заинтересован в подписании защитника «Бенфики» Гримальдо

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может вернуться в состав «Барселоны» в ближайшее трансферное окно.
Согласно информации A Bola, главный тренер каталонцев Хави рассчитывает усилить левый фланг обороны своей команды. Он считает подходящей кандидатуру 26-летнего испанца для укрепления защиты – специалист намерен попросить руководство сине-гранатовых приобрести футболиста лиссабонцев, способного заменить Жорди Альбу.
Напомним, что Гримальдо является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он провел ни одного матча. К «Бенфике» игрок присоединился в январе 2016 года. С тех пор он провел за клуб 223 матча, забил 16 голов и отдал 45 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гримальдо в 22 миллиона евро.