Андрей Малосолов: Не знал, что в России наказания за правонарушения снова стали массовыми

Фанат ЦСКА Андрей Малосолов не понимает, зачем правоохранительные органы за использование пиротехники на домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) проводили проверку и задержания большого количества человек.

«Согласен, файеры запрещены. Но сколько там их было? Штук 20? А задержали на трибуне 1300 человек. Из них 408 человек, выбранных по непонятному принципу, были доставлены в отделения. А остальных сфотографировали, переписали данные и отправили по домам. Не знал, что у нас в стране теперь снова наказания за правонарушения не индивидуальные, а массовые», - приводит слова Малосолова «Газета.Ru».

Добавим, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб сразу после матча начал заниматься освобождением болельщиков.