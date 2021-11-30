Президент футбольной федерации Польши: Формула присуждения «Золотого мяча» изжила себя

Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек рассказал, почему «Золотой мяч» в 2021 году получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, а не форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

«Поздравляю Лионеля Месси. Левандовски был феноменален. Однако я не понимаю, почему на Месси льют столько помоев. Он ведь не сам себя выбрал. Формула присуждения награды изжила себя, ее пора менять. А это уже задача для людей из France Football. Но и журналисты тоже молодцы. Сейчас они пишут про то, что награда стала посмешищем. Однако при этом забывают, что это их посмешище, потому что они сами делали выбор», - приводит RT сообщение Бонека в твиттере.

Напомним, что Левандовски в голосовании занял второе место.

Для Месси данный «Золотой мяч» стал седьмым в спортивной карьере. Ближайшим преследователем аргентинца по количеству наград является португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который пять раз выигрывал «Золотой мяч».