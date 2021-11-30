Михаил Грушевский: «ЦСКА без Гинера» - звучит экстремистски

Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, в каком случае Евгений Гинер может покинуть клуб.

«ЦСКА без Гинера» — звучит, конечно, экстремистски. А с другой стороны, я же знаю характер Евгения Ленноровича, жизненные принципы и постулаты. Он не потерпит, если его полномочия в клубе сведутся к функциям а-ля английская королева. В этом статусе Гинер точно в ЦСКА не останется», - приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Гинер с 2001 года является президентом ЦСКА. В 2020 году он был вынужден продать клуб Внешэкономбанку, таким образом, перестав быть его владельцем, но сохранив должность президента.