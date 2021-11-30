Александр Беленов: Еще раз убедился, что VAR работает против бедных

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поблагодарил болельщиков команды, которые пришли на домашний стадион на матч 16-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).

«Достойная игра, жаль что потеряли очки. Еще раз убедился что VAR работает против бедных. Cпасибо всем, кто в холод пришел на стадион», - написал Беленов в своем инстаграме.

Команды после данного матча остались на своих местах в турнирной таблице: «Спартак» на десятом (20 очков), а «Уфа» - на 12-м (16).

4 декабря «Спартак» примет на своем поле «Ахмат», а «Уфа» на следующий день сыграет в гостях против «Динамо».