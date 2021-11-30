Боярский заявил, что с Дзюбой в составе сборная России пройдет Польшу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский уверен, что нападающий Артем Дзюба повысит уровень сборной России.

Напомним, ранее защитник сборной Польши усомнился в качестве игры команды Валерия Карпина.

«Соглашусь! Так и есть. Но! Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдем Польшу», - приводит слова Рыбуса «Спорт-Экспресс».

Сборная Польши сыграет в гостях с командой России в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра пройдет 24 марта, российский стадион, который примет встречу будет назван позднее.