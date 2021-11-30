Черданцев считает, что Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА в переходный момент

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о работе Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что Березуцкий возглавил клуб перед началом текущего сезона.

«Алексею Березуцкому можно только посочувствовать, потому что с таким составом играть очень сложно. Березуцкий оказался в клубе в переходный момент, видно, что он пытается выстроить игру, тренерская мысль видна. Это не мое мнение, его высказывают разные эксперты в программе «После футбола», - приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Добавим, что ЦСКА после 16 туров набрал 24 очка и занимает шестое место в российской премьер-лиге.

4 декабря армейцы сыграют на выезде против самарских «Крыльев Советов».