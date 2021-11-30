Месси отсутствовал на тренировке «ПСЖ» из-за симптомов гастроэнтерита

Аргентинский нападающий Лионель Мессии, получивший накануне седьмой «Золотой мяч», вместе со своим соотечественником Леандро Парадесом не присутствовали на тренировке «ПСЖ», сообщает пресс-служба клуба.

У обоих футболистов выявлены симптомы гастроэнтерита.

Также из-за различных травм в занятии не принимали участие Неймар, Жоржиньо Вейналдум и Андер Эррера. Зато в общую группу вернулся испытывающий семейные проблемы нападающий Мауро Икарди.

Добавим, что завтра в рамках 16-го тура лиги 1 «ПСЖ» на своем поле примет «Ниццу».