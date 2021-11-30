Анатолий Сальников: «Локомотив» должен перетерпеть непростой период

Экс-форвард «Локомотива» и тульского «Арсенала» Анатолий Сальников поделился впечатлениями от последних игр «Локо» и посоветовал усилить состав.

– По одному матчу, такому, как в Туле, никогда нельзя делать выводы. Так могут поступать только дилетанты. Если же брать шире, то во многих играх было видно, к чему стремится команда, какой футбол вскорости мы можем увидеть на регулярной основе. Так, в первом тайме с «Лацио» «Локомотив» играл современно, вот только два пенальти после перерыва все перевернули.

Из объективных проблем налицо трудности с составом. Свою молодежь, конечно, надо развивать, я лично только за. Но когда на замену, по сути, выходят только игроки «Казанки» – этого объективно мало. Необходимо усиление. И в защите, и в средней линии, где требуются креативные игроки, способные и обострить, и сцементировать команду. Недаром говорят: покажи мне твою полузащиту – и я скажу, какая у тебя команда. Уверен, «Локомотив» должен перетерпеть этот непростой период, пожелаю руководству терпения.