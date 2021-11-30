Георгий Черданцев: «Зенит» стал заложником ставки на бразильцев

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему у «Зенита» не получается показать результат в Лиге чемпионов.

Напомним, что в текущем сезоне за тур до конца группового этапа сине-бело-голубые заняли третье место и теперь в весенней части еврокубков сыграют в Лиге Европы.

«Мне кажется, «Зенит» стал заложником своей кадровой политики, в которой делают ставку на бразильцев только потому что бразильцы — талантливые игроки. «Зенит» — команда, которая покупает игроков не на перепродажу, а чтобы давать результат. Это не «Шахтер», где у бразильцев есть совершенно понятная мотивация — показать себя и уехать в серьезную лигу на более высокий контракт. А куда ехать Малкому, если он сам приехал из «Барселоны»? Какая у него мотивация?» - приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Добавим, что помимо Малкома в «Зените» выступают бразильцы защитник Дуглас Сантос и хавбеки Вендел и Клаудиньо.