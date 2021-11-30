Жена Месси поздравила мужа с получением седьмого «Золотого мяча»

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси поздравила своего супруга с тем, что он седьмой раз в своей карьере получил «Золотой мяч».

«Поздравляю тебя, моя любовь. Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделить эту победу вместе с тобой. Мы любим тебя», - написала Ракуццо в инстаграме.

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Напомним, что в 2021 году Месси выиграл один командный трофей, завоевав со сборной Аргентины Кубок Америки.