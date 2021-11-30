Карпин проводит встречу с футболистами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в одном из отелей Москвы проводит встречу с футболистами национальной команды, сообщает «РБ-Спорт».
На разговор с Карпиным приехали 14 игроков, в том числе Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Матвей Сафонов, Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Антон Заболотный и Данил Глебов.
Тема разговора на данный момент неизвестна.
Напомним, что сборная России в марте сыграет стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Первом соперником команды будет сборная Польши, матч пройдет 24 марта, российский стадион, который примет встречу будет назван позднее.
источник: «РБ-Спорт»