«Спартак» не будет выступать зимой в Кубке Матч Премьер

Московский «Спартак» ответил отказом не предложение выступить зимой на Кубке Матч Премьер, сообщает «РБ Спорт».

Турнир пройдет в феврале в Испании. На данную дату у «Спартака» запланирован второй тренировочный сбор в ОАЭ.

Добавим, что красно-белые после 16 игр набрали в российской премьер-лиге 20 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

До зимней паузы «Спартак» проведет два матча в чемпионате России: примет на своем поле «Ахмат» (4 декабря) и сыграет на выезде с «Сочи» (13 декабря).