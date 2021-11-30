Куликов заявил, что не получал приглашения от «Ротора»

Российский тренер Артем Куликов опроверг информацию о том, что он в ближайшее время возглавит «Ротор».

«Со мной никто не связывался, никто не говорил. Я честный человек: если бы что-то было, то рассказал бы, как есть. Сейчас сижу в самолете, пытаюсь вылететь из Москвы в Краснодар — задержка рейса», - приводит слова Куликова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ротор» расстался с тренером Дмитрием Хохоловым 18 ноября в связи с неудовлетворительными результатами в ФНЛ.

На данный момент волгоградская команда находится в зоне вылета на 17 месте, имея 24 очка в своем активе.

«Велес» располагается выше в турнирной таблице: на десятой строчке с 33 очками.