«Это должно остаться между нами»: Заболотный - о встрече с Карпиным

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный не раскрыл подробностей встречи тренерского штаба команды с игроками.

«Прошло хорошо. Никаких слов не буду говорить, это должно остаться между нами. Будем готовиться к матчам, каждая команда, которая попала к нам в сетку, является хорошей сборной. Еще никаких разговоров, как играть с поляками не было, рано. Рад ли, что не попали итальянцы и португальцы? Жребий есть жребий», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин решил организовать собрание с некоторыми футболистами команды, которых он назвал лидерами. Причиной, по словам наставника, стало то, что после заключительного матча отборочного цикла ЧМ-2022 тренерам так и не удалось пообщаться с игроками.

24 марта сборная России на своем поле проведет полуфинальный стыковой матч за путевку в Катар против Польши. В случае успеха в этой встрече 29 числа подопечные Карпина сыграют с победителем пары Швеция - Чехия. Этот матч также станет для нашей команды домашним.