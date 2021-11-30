Карпин раскрыл подробности встречи с футболистами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, о чем беседовал с игроками сборной России во время анонсированной ранее встречи.

«Встреча не была тайной. Почему вы так решили? Мы просто решили не объявлять. Нам надо было встретиться, мы и встретились. Для раскрепощения футболистов я придумал эту встречу.

Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, ибо потом они полетят в отпуска», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне стало известно о том, что Карпин решил организовать собрание с некоторыми футболистами команды, которых он назвал лидерами. Причиной, по словам наставника, стало то, что после заключительного матча отборочного цикла ЧМ-2022 тренерам так и не удалось пообщаться с игроками.

24 марта сборная России на своем поле проведет полуфинальный стыковой матч за путевку в Катар против Польши. В случае успеха в этой встрече 29 числа подопечные Карпина сыграют с победителем пары Швеция - Чехия. Этот матч также станет для нашей команды домашним.