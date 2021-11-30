Карпин объяснил, почему на встрече с футболистами не было легионеров и игроков «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на собрании тренерского штаба команды с футболистами не было игроков «Зенита» и легионеров.

«Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно. Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий. Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать. Но все согласились. Например, Гончаренко со мной созвонился», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне стало известно о том, что Карпин решил организовать собрание с некоторыми футболистами команды, которых он назвал лидерами. Причиной, по словам наставника, стало то, что после заключительного матча отборочного цикла ЧМ-2022 тренерам так и не удалось пообщаться с игроками.

24 марта сборная России на своем поле проведет полуфинальный стыковой матч за путевку в Катар против Польши. В случае успеха в этой встрече 29 числа подопечные Карпина сыграют с победителем пары Швеция - Чехия. Этот матч также станет для нашей команды домашним.