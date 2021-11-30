Российские футболистки проиграли Дании в отборе на чемпионат мира 2023 годa

Женская сборная России в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2023 года проиграла команде Дании со счетом 1:3.
В составе наших соперников забили Сигне Брюн (65-я минута), Санне Троэльсгор с пенальти (76) и Милле Гейл (84). У сборной России отличилась Нелли Коровкина (89).
Таким образом, сборная Дании набрала 18 очков и стала единоличным лидером группы Е. Российская команда осталась на второй строчке с 15 очками.
7 апреля россиянки сыграют в гостях против Черногории, а датчанки - против Мальты.
ЧМ-2023 среди женщин
Квалификация
Группа Е
Дания - Россия - 3:1 (0:0)
Голы: Сигне Брюн, 65, Троэльсгор, 76, пен., Гейл, 84 - Коровкина, 89
источник: «Советский спорт»