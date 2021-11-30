Судебные приставы Петербурга разыскивают Сергея Семака за неуплату штрафов на сумму 50 тысяч рублей

Судебные приставы г. Санкт-Петербурга пытаются взыскать с главного тренера «Зенита» Сергея Семака 50 тысяч рублей в счет неоплаченных штрафов.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в подавляющем количестве случаев Семак значительно превышал скорость на своем автомобиле. Задолженность на указанную сумму накопилась за последние три года.

Источник фото: Телеграм-канал «Мутко против»

Напомним, «Зенит» под руководством Семака уверенно лидирует в РПЛ после 16 туров. Весной команда также сыграет в плей-офф Лиги Европы