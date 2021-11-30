Хет-трик Пашалича помог «Аталанте» разгромить «Венецию», Миранчук отыграл 13 минут

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома разгромила «Венецию» со счетом 4:0.

Хет-триком в составе хозяев от метился бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич, причем дубль он оформил уже в течение первых 12 минут. Еще один мяч на счету Тена Копмейнерса.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 77-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

Таким образом, «Аталанта» набрала 31 очко и догнала идущий третьим миланский «Интер», однако у команды Симоне Индзаги есть игра в запасе. «Венеция» с 15 очками осталась на 15-м месте.

Серия А.

15-й тур.

«Аталанта» (Бергамо) - «Венеция» - 4:0 (2:0)

Голы: Пашалич, 7; 12; 67; Копмейнерс, 57.