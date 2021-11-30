«Фиорентина» победила «Сампдорию», Кокорин вышел на замену

В 15-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» дома переиграла «Сампдорию» со счетом 3:1.

На 15-й минуте счет открыл нападающий гостей Маттео Габбьядини. Через девять минут Хосе Кальехон забил ответный мяч, еще через столько же Душан Влахович вывел фиалок вперед, а перед самым перерывом Риккардо Соттил установил окончательный результат.

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Кокорин появился на поле на 90-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями. Это было четвертое появление нападающего на поле в текущем сезоне.

«Фиорентина» набрала 24 очка и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице, на три очка оторвавшись от «Ювентуса». «Сампдория» с 15 очками осталась на 14-й позиции.

Серия А

15-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) - «Сампдория» (Генуя) - 3:1 (3:1)

Голы: Кальехон, 24; Влахович, 33; Соттил, 45 - Габбьядини, 15.