Российский футболист отличился в дебютном матче за «Вильярреал»

Российский полузащитник испанского «Вильярреала» Никита Иосифов отличился в своем дебютном матче за команду.

В матче 1/64 финала Кубка Испании «Вильярреал» разгромил «Викторию» со счетом 8:0. Россиянин вышел на замену на 63-й минуте, а за три минуты до окончания основного времени встречи установил окончательный результат.

Напомним, в России Иосифов играл за молодежную команду «Локомотива», а также в составе фарм-клуба железнодорожников - «Локомотив-Казанка». В 2020 году футболист дебютировал в основном составе москвичей, проведя четыре матча в РПЛ, один – в Кубке России и один – в Лиге чемпионов, выйдя на 14 минут в гостевом поединке против мюнхенской «Баварии».

О переезде 20-летнего игрока в Испанию стало известно в начале июля. Контракт Иосифова с «Вильярреалом» рассчитан на пять лет.