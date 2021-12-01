«Кубок Матч Премьер» отменен из-за отказа «Спартака» принять участие в турнире

«Кубок Матч Премьер», ставший традиционным межсезонным соревнованием для российских клубов, в 2022 году проводиться не будет.

Как сообщает «РБ-Спорт», такое решение организаторы турнира приняли после отказа московского «Спартака» от участия в нем.

Изначально матчи планировалось провести в испанской Марбелье, а участниками, помимо красно-белых, должны были стать «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», однако после того, как «Спартак» заявил, что принимать участия в турнире не будет, организаторы решили его отменить, несмотря на имевшийся вариант замены команды Руя Витории на иностранный клуб.

Соревнования должны были состояться в период с 26 января по 4 февраля 2022 года.