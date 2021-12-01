В Федерации футбола Франции оценили вероятность назначения Зидана на пост главного тренера сборной

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал перспективы Зинедина Зидана возглавить национальную сборную страны.

«Представим, что Дидье Дешам скажет мне, что уходит или не хочет продолжать. Очевидно, что тогда на ум придет имя Зидана, если он на тот момент будет свободен. Но мы только что квалифицировались на чемпионат мира, поэтому сейчас не время говорить о преемственности», - приводит слова руководителя L'Equipe, ссылаясь на AFP.

Напомним, под руководством Дешама «трехцветные» выиграли чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций в этом году. Кроме того, французы досрочно отобрались на мировое первенство в Катаре. На Евро-2020 команда не смогла преодолеть 1/8 финала, уступив в серии пенальти Швейцарии.