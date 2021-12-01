Левандовски стал лучшим центрфорвардом 2021 года по версии ESPN

Левандовски был признан телеканалом ESPN лучшим нападающим в мире в 2021 году. Вторым в этом рейтинге стал Эрлинг Холланд (»Боруссия» Дортмунд), третьим - Карим Бензема (»Реал» Мадрид).

Голосование проходило среди 77 экспертов, среди которых были как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбрали из более чем 300 кандидатов, имея возможность включить свою собственную версию.

29 ноября в Париже состоялось традиционное вручение «Золотого мяча», обладателем которого в седьмой раз в карьере стал аргентинец Лионель Месси. Лучший нападающий в мире Левандовски остался на второй строчке.

Топ-10 лучших центральных нападающих мира по версии ESPN:

1) Роберт Левандовски («Бавария»);

2) Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд);

3) Карим Бензема («Реал»);

4) Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»);

5) Харри Кейн («Тоттенхэм»);

6) Луис Суарес («Атлетико»);

7) Лаутаро Мартинес («Интер»);

8) Чиро Иммобиле («Лацио»);

9) Александер Исак («Реал Сосьедад»);

10) Златан Ибрагимович («Милан»).