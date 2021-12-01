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Защитник «Арсенала» смог отбиться от грабителей

Подробности летнего инцидента стали известны лишь сейчас
01 декабря 2021 09:54
автор: Александр Шульгин

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэль смог отбиться от напавших на него грабителей.

Как сообщает Daily Mail, в августе этого года футболист вместе с другом возвращался домой из ночного клуба. Когда игрок уже был на территории своего дома, на него напали двое неизвестных, один из которых угрожал Габриэлю бейсбольной битой. Бразилец смог отбиться от преступников.

Одного из них полиция вскоре задержала и отправила за решетку, однако его сообщники до сих пор разыскиваются.

В текущем сезоне Габриэль провел десять матчей, в которых забил один мяч.

источник: The Daily Mail
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