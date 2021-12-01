Пекерман стал главным тренером сборной Венесуэлы

Федерация футбола Венесуэлы объявила о назначении главным тренером национальной команды аргентинца Хосе Пекермана. Венесуэла замыкает таблицу южноамериканского отбора на ЧМ-2022.
В послужном списке Пекермана значатся такие команды в его тренерской карьере, как: Сборная Аргентины (2004-2006), «Толука» (2007-2008), «Тигрес» (2009), сборная Колумбии (2012-2018).
Отметим, что Пекерман является бронзовым призером Кубка Америки 2016 года со сборной Колумбии. На чемпионате мира 2014 в Бразилии колумбийцы проиграли в 1/4 финала хозяевам мундиаля со счетом 1:2, в России в 2018 году сборная не смогла пройти англичан в 1/8 финала (1:1, 3:4 П).
источник: Федерация футбола Венесуэлы