Пекерман стал главным тренером сборной Венесуэлы

«Русский товарный поезд», он же «пушечное ядро». Норвегия в шоке от Терентьева, а чего ждать нам?

После того, как россиянин Александр Терентьев сенсационно разгромил Йоханнеса Клэбо в спринте на стартовом этапе Кубка мира, лыжный мир заговорил, ни много ни мало, о начале новой эпохи.