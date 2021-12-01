Бывший врач ЦСКА - о Садырине: Смерть Перхуна сильно подкосила его

Экс-врач ЦСКА Олег Архангельский рассказал о болезни Павла Садырина во время того, как тот руководил армейцами.

«Гинер делал для него всё возможное — отправлял в Германию на обследования, лечение. По разговорам наших администраторов, немцы дали ему такую дозу облучения, что на рамках в аэропорту он звенел — сотрудники не могли понять причины. Футбол его держал. Тренировки, игры мобилизовывали. Боюсь, в санатории он просто зациклился бы на постоянной боли и ушёл бы очень быстро. Смерть Перхуна сильно его подкосила, а окончательно добил разгром в Питере…» — сказал Архангельский «Чемпионату».

Во главе красно-синих Садырин становился чемпионом 1991 года и обладателем Кубка СССР 1990/91. Последним клубом в его тренерской карьере был именно ЦСКА (2000-2001). Заключительным матчем специалиста была выездная игра с «Зенитом» (1:6), после которой он ушел в отставку.