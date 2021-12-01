Дм. Черышев - о дебюте Иосифова за «Вильярреал»: В этом клубе очень высокая конкуренция

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил дебют российского полузащитника Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала» против «Виктории» в Кубке страны, где он забил гол (8:0).

«Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как «Вильярреал». В этом клубе очень высокая конкуренция. Пусть даже и выиграли 8:0, но то, что он забил гол — большой молодец.

Никита старается, как и Денис Черышев. Любая игра у моего сына была сродни последней. Мне приятно, что Никита старается показывать свой уровень и решает свои огромные задачи», — цитирует Черышева «Спорт-экспресс».

Добавим, что контракт «Вильярреалом» с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Иосифов провел шесть матчей за «Локомотив».