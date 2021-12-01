Камбьяссо - о «ЗМ»: После требла «Интера» в 2010 году я понял, что эти награды ничего не стоят

Экс-полузащитник «Интера» и «Реала» аргентинец Эстебан Камбьяссо признал, что «Золотой мяч», как и другие индивидуальные награды, обесценены еще после 2010 года.

«Я потерял веру в индивидуальные призы после требла «Интера» в сезоне 2009/10. В то время Милито был ключевым игроком, приносящим команде победы. После фантастического сезона его даже не включили в топ-30. Но в том году команда выиграла все, а он забивал голы. В тот момент я понял, что эти награды ничего не стоят», - цитирует Камбьяссо Sky Sport Italia.

Напомним, Левандовси занял второе место. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом. Криштиану Роналду, в коллекции которого пять наград, в этот раз стал лишь шестым.