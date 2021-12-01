Эвра: Скоро у меня на странице будет больше фанатов Месси, чем у него самого

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сказал, что после публикации поста с критикой результатов обладателя «Золотого мяча» он получил большое количество сообщений от фанатов нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Скоро у меня будет больше поклонников Месси в комментариях, чем на странице Лео. Любовь слепа. Я люблю вас всех», - написал Эвра в своем Instagram.

Напомним, для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом.

Второе место занял польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

Криштиану Роналду, в коллекции которого пять «Золотых мячей», в этот раз стал лишь шестым.