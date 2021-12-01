ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эвра: Скоро у меня на странице будет больше фанатов Месси, чем у него самого

Эвра считает незаслуженным получение Месси «Золотого мяча» в 2021 году.
01 декабря 2021 11:48
автор: Александр Бойченко

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сказал, что после публикации поста с критикой результатов обладателя «Золотого мяча» он получил большое количество сообщений от фанатов нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Скоро у меня будет больше поклонников Месси в комментариях, чем на странице Лео. Любовь слепа. Я люблю вас всех», - написал Эвра в своем Instagram.

Напомним, для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом.

Второе место занял польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

Криштиану Роналду, в коллекции которого пять «Золотых мячей», в этот раз стал лишь шестым.

источник: Instagram
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Redmi представила смартфон Redmi Note 11T 5G на базе процессора Dimensity 810ЦСКА выиграл у магнитогорского "Металлурга"Стало известно, кто получил Золотой мяч 2021: Месси обошел Левандовски на 33 баллаАлина Загитова публично призналась в любвиЛевандовский не получил "Золотой мяч" и выступил с заявлениемСамая красивая бегунья мира показала не только ножки (фото)
У нашей легенды «МЮ» — проблемы с узбеками. Канчельскису угрожают расправой из-за 1,6 миллиона евро
Громкий скандал разворачивается вокруг истории с долгом узбекского футбольного клуба «Навбахор» бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрею Канчельскису.
Какой бросочек-то получился! Капризов зарядил от синей, а потом выбил «четвертак» (видео)
Гол и голевая передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
Не зря Михайлов лоббировал Федорова! Матч ЦСКА — «Магнитка» с суперголом Слепышева украсил бы и НХЛ (видео)
В драматичном матче армейцы победили «Металлург» (6:4) благодаря дублю Антона Слепышева. А фанаты красно-синих устроили акцию протеста.
Первый обладатель «Джекпота» от «Лиги Ставок» болеет за «Зенит». И ставит только экспрессы
В понедельник 29 ноября произошло историческое для российского букмекерского рынка событие — была впервые разыграна накапливаемая часть «Джекпота» в рамках уникальной акции, которую «Лига Ставок» запустила в октябре и будет проводить в ежедневном режиме до 17 декабря 2022 года. Счастливый обладатель выигрыша в 5 200 000 рублей поделился впечатлениями.
«Русский товарный поезд», он же «пушечное ядро». Норвегия в шоке от Терентьева, а чего ждать нам?
После того, как россиянин Александр Терентьев сенсационно разгромил Йоханнеса Клэбо в спринте на стартовом этапе Кубка мира, лыжный мир заговорил, ни много ни мало, о начале новой эпохи.
«Ювентус» могут опять исключить из Серии А! И все, похоже, из-за Роналду
В итальянском футболе разгорается скандал: в финансовых махинациях подозревается туринский суперклуб.
Грабли «Спартака», ограбление пана Роберта и черкизовская афера в обзоре футбольных мемов
События последних дней дали массу пищи для сатириков от футбола.
«Не думал, что Месси отдадут «Золотой мяч», но это все равно справедливо». Мостовой — о лучшем футболисте года
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном, уже седьмом (!) по счету присуждении «Золотого мяча» Лионелю Месси.
Наш Gambit в окружении французов. Расклады на IEM Winter 2021 по CS:GO
2 — 12 декабря в Стокгольме пройдет LAN-турнир с участием 16 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Визит лучшего футболиста мира в Россию отменяется! Месси взял свой седьмой «Золотой мяч»
В Париже состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» - награды лучшему игроку года по версии авторитетного журнала France Football. Приз достался Лионелю Месси, а вовсе не Роберту Левандовски, как многие думали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика