«Вы простите, просто попал под ваше обаяние». Аболин вспоминает комментатора Розанова

Комментатор «Матч ТВ» Борис Аболин считает Розанова идеалом комментатора, к которому нужно стремиться. Он вспомнил историю, связанную с ним, на телефонном звонке радио.

«Один раз всего удалось с ним пообщаться — по телефону на радио. Я тогда готовил подборку с историями чемпионатов мира. А Розанов же про сборную Голландии 1970-х всю знает. Я попал под его невероятный магнетизм. Слушал как завороженный. Каким он языком это рассказывает, как интересно, как искренне!

Я даже что-то перепутал, и Юрий Альбертович слегка меня потроллил. Я потом ему перезвонил: «Вы простите, просто попал под ваше обаяние». А он такой: «Да все нормально».

Розанов не просто личность. Для комментатора это идеал, к которому нужно стремиться. Но он такой один», - приводит слова Аболина Sport24.

Розанов скончался на 60-м году жизни. В последние годы он испытывал серьезные проблемы со здоровьем, поэтому редко появлялся на телевидении, чтобы комментировать матчи.