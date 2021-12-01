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Организаторы ЧМ-2022- о ЛГБТ-фанатах: Катар - толерантная и гостеприимная страна, мы рады всем

Чемпионат мира в Катаре состоится в 2022 году.
01 декабря 2021 12:10
автор: Александр Бойченко

Глава оргкомитета мундиаля в Катаре Нассер Аль-Хатер высказался о возможной угрозе безопасности ЛГБТ-фанатам. Ранее футболист Джошуа Кавалло заявил, что «в этой стране смертная казнь для геев».

«Напротив, мы приглашаем Кавалло в Катар. Здесь никто не чувствует угрозы, никто не чувствует опасности.

Представление о том, что люди в Катаре не чувствуют себя в безопасности, неверно. Я уже говорил об этом раньше и еще раз повторяю - здесь всем рады.

Здесь все будут чувствовать себя в безопасности. Катар - толерантная, гостеприимная страна», - передает слова Аль-Хатера CNN.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет в 2022 году. Это будет первый в истории мундиаль, который пройдет в осенне-зимний период времени.

источник: CNN
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