Организаторы ЧМ-2022- о ЛГБТ-фанатах: Катар - толерантная и гостеприимная страна, мы рады всем

Глава оргкомитета мундиаля в Катаре Нассер Аль-Хатер высказался о возможной угрозе безопасности ЛГБТ-фанатам. Ранее футболист Джошуа Кавалло заявил, что «в этой стране смертная казнь для геев».

«Напротив, мы приглашаем Кавалло в Катар. Здесь никто не чувствует угрозы, никто не чувствует опасности.

Представление о том, что люди в Катаре не чувствуют себя в безопасности, неверно. Я уже говорил об этом раньше и еще раз повторяю - здесь всем рады.

Здесь все будут чувствовать себя в безопасности. Катар - толерантная, гостеприимная страна», - передает слова Аль-Хатера CNN.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет в 2022 году. Это будет первый в истории мундиаль, который пройдет в осенне-зимний период времени.