Грилиш признался, что он был близок к тому, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш признался, что в свое время он мог перейти в стан «красных дьяволов», когда выступал за «Астон Виллу».

«Я был действительно близок к тому, чтобы уйти, но в конце концов ничего не произошло. В субботу мы играли с «Юнайтед» в предсезонке, и мне не следовало играть в кубке против «Бертона». Но после матча с «Юнайтед» я сказал гендиректору: «Если я не уйду, то подпишу новый контракт», - передает слова Грилиша The Telegraph.

Напомним, «Манчестер Сити» подписал Грилиша в начале августа. Сумма его трансфера составила 117,5 миллионов евро.