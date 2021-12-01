«Можем подумать над этим». В France Football не исключают вручение награды Левандовски за 2020 год

Главный редактор France Football Паскаль Ферре не исключает варианта развития событий, при которых Левандовски все же может получить «Мяч» за 2020-й год. Вручение было отменено из-за пандемии.

«То, что сказал Месси, было красиво и умно. Не думаю, что нам нужно принимать поспешное решение. Мы можем думать об этом, и в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча», основанную на голосовании. Мы не можем быть уверены, что Левандовски выиграл бы Золотой мяч в прошлом году. Мы не можем этого знать, потому что не было голосования», - передает слова Ферре Watson.

Напомним, нынешний «Золотой мяч» стал седьмым в карьере футболиста. Он является абсолютным рекордсменом по количеству этих наград. У ближайшего преследователя - Криштиану Роналду пять «Золотых мячей». В этот раз португалец занял лишь шестое место по результатам голосования.