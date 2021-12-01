Канчельскис подвергся угрозам о расправе по делу с узбекским «Навбахором»

Российский тренер Андрей Канчельскис подвергся угрозам о расправе после того, как узбекский клуб «Навбахор» задолжал ему 1,6 миллиона евро. Специалист работал в штабе этого клуба с октября 2018 по июнь 2019 года.

Сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво просили снизить требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллиона евро долга). Андрею предлагали согласиться на 80 тысяч евро, а в случае отказа обещали сделать его инвалидом. По итогам Канчельскис решил обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Во главе «Навбахора» Канчельскис провел 24 игры, в которых его команда 6 раз выиграла, 7 проиграла и 11 встреч сыграла вничью.