Колосков: ФИФА не станет вмешиваться в дело по угрозам Канчельскису

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков рассказал, что международная организация футбола (ФИФА) не вправе вмешиваться в дело об угрозах в сторону российского специалиста Андрея Канчельскиса.

«Конечно, если речь идет об угрозе, ФИФА вмешиваться не будет, дело будет в правоохранительных органах. ФИФА рассматривает вопросы, когда не выполняются контрактные обязательства перед спортсменом или тренером. У ФИФА даже нет соответствующего органа, который мог заниматься такими делами. Это заботы полиции», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Напомним, ранее трое неизвестных встретили Канчельскиса в одном из кафе и потребовали, чтобы он взял 80 тысяч евро вместо положенных по постановлению ФИФА 1,8 миллионов евро из-за задолженностей по его работе в узбекском «Навбахоре».

Во главе «Навбахора» Канчельскис провел 24 игры, в которых его команда 6 раз выиграла, 7 проиграла и 11 встреч сыграла вничью.