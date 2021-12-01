Семин считает, что Левандовски достоин получить «Золотой мяч» за 2020-й год

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин считает справедливым вручить «Золотой мяч» Левандовски по итогам 2021 года.

«Если Левандовскому вручат «Золотой мяч» за 2020 год, то это хорошо и справедливо. Каждый год Роберт добивается очень больших успехов: как индивидуальных, так и командных. Он заслуживает получить награду, но от нас, к сожалению, ничего не зависит», — сказал Семин «Чемпионату».

Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», при этом, в текущем году он набрал больше результативных действий и выиграл командных титулов, чем Месси, который забрал седьмой «ЗМ».