Лучший бомбардир РПЛ Агаларов номинирован на премию лучшему молодому футболиста года в лиге

Нападающий «Уфы» и молодежной сборной России Гамид Агаларов вошел в число претендентов на звание лучшего молодого футболиста года в РПЛ.
Помимо Агаларова, в список номинантов вошли Кирилл Боженов (»Химки»), Арсен Захарян (»Динамо»), Владислав Карапузов (»Ахмат»), Константин Марадишвили (»Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин (»Сочи»), Данил Пруцев (»Крылья Советов»), Данил Степанов (»Арсенал»), Константин Тюкавин (»Динамо»), Наиль Умяров (»Спартак») и Даниил Хлусевич (»Арсенал»).
Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники молодежных и национальных сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.
В прошлом году аналогичную награду выиграл действующий защитник ЦСКА Игорь Дивеев.