Дасаев: На данный момент Доннарумма является лучшим вратарем в мире

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отметил, что вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма является лучшим в мире, поэтому он и получил награду имени Льва Яшина за 2021-й год.

«На данный момент Доннарумма является лучшим вратарем мира, я считаю, что он справедливо получил приз имени Льва Яшина, - сказал Дасаев. - Пока это лучший вратарь, который заслуженно получил награду», - приводит слова Дасаева ТАСС.

France Football учредило данную награду в сентября 2019 года. Единственным ее обладателем до Доннаруммы являлся бразилец Алиссон Беккер (2019 год).

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Доннарумма принял участие в шести играх своей команды, в которых он пропустил шесть голов при одном «сухом» матче. В «Пари Сен-Жермен» итальянец конкурирует за звание основного голкипера команды вместе с костариканцем Кейлором Навасом.