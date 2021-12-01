Ганский полузащитник Аду назвал ошибкой уход из «Бенфики» в «Монако»

Ганский полузащитник Фредди Аду назвал одну из главных ошибок в своей футбольной карьере.

«Я решил, что хочу уйти в аренду в «Монако», потому что в первый год в «Бенфике» у меня было три разных тренера. В «Бенфику» пришел специалист, который доверял молодым. Ди Мария провел там свой лучший сезон, а я почти не играл в «Монако». В итоге Ди Мария подписал контракт с «Реалом», а я после «Монако» оказался в Греции: в «Арисе», приводит слова футболиста British Gambler.

Добавим, что Аду выступал в «Монако» в сезоне-2008/09 и сыграл за клуб в десяти матчах, не отличившись результативными действиями. В настоящий момент ганский футболист находится без клуба.