«Факт». Роналду прокомментировал пост о том, что Месси незаслуженно получил седьмой «Золотой мяч»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился с мнением болельщика в Twitter, что Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2021 году.

«…Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть неоспорим на 300 процентов. Бесполезно забивать самый красивый гол года, быть чемпионом всего с клубом, лучшим бомбардиром и делать хет-трик на чемпионате мира.

С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, но они всегда найдут способ оказать ему благосклонность и вручить приз. Кража. Грязь. Стыд. Все это прискорбно», - написал фанат в инстаграме.

«Факт», — написал Роналду в комментариях к публикации фаната, который привел статистику Месси в 2021 году.

Отметим, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался на второй позиции, однако имел больше результативных действий и командных титулов в 2021 году, чем Лионель Месси.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался в рейтинге на шестой позиции.