«Зениту» пришлось изменить тренировочный план из-за снега в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как снег влияет на тренировки его команды.

«Конечно, он вносит изменения и в тренировочный план работы, и в тренировочный режим. Нам пришлось отказаться от некоторых упражнений, которые можно было делать в более приемлемых погодных условиях. Но таковы реалии, снег - нормальное явление для зимы», - сказал Семак.

Напомним, что 3 декабря «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Ростовом» в 17-м туре российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые являются лидерами чемпионата, набрав 36 очков, вторая команда РПЛ московское «Динамо» имеет в своем активе на 4 очка меньше.