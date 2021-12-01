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Полузащитник Безушков может пополнить состав «Спартака»

24-летний футболист выступает во второй бундеслиге.
Полузащитник Безушков может пополнить состав «Спартака»
01 декабря 2021 17:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Макса Безушкова

Полузащитник клуба второй бундеслиги «Ян Регенсбург» Макс Безушков может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне немецкий футболист, который имеет российские корни, поэтому может претендовать на гражданство данной страны, сыграл за свой клуб в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Безушкова с ФК «Ян Регенсбург» истекает следующим летом. Популярный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

источник: Чемпионат.com
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