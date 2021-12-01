Полузащитник Безушков может пополнить состав «Спартака»

Полузащитник клуба второй бундеслиги «Ян Регенсбург» Макс Безушков может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».
В текущем сезоне немецкий футболист, который имеет российские корни, поэтому может претендовать на гражданство данной страны, сыграл за свой клуб в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Контракт Безушкова с ФК «Ян Регенсбург» истекает следующим летом. Популярный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.
источник: Чемпионат.com