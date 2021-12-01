«Наполи» посоветовали купить защитника московского «Спартака» Айртона

Журналист Паоло Эспозито, которого AreaNapoli называет другом президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, посоветовал лидеру серии А купить у «Спартака» защитника Лукаса Айртона.
«Я предложил бы «Наполи» Айртона из московского «Спартака». Отличный защитник, умеющий играть обеими ногами. Идеальный игрок для неаполитанской команды», - сказал Эспозито.
Добавим, что 24-летний бразилец сыграл в текущем сезоне в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых имеет по голу и результативной передаче.
источник: AreaNapoli